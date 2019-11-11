Суд приговорил экс-ректора ДВФУ Иванца к семи годам колонии за растрату

11.11.19 06:23

Фото Инги Веланской

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Тихоокеанский флотский суд признал бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца виновным в растрате порядка 20 млн руб. при создании информационно-технической системы для вуза и приговорил к семи годам колонии, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.

"Приговорить к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей", - сказал судья Дмитрий Романенко.

Суд также лишил его звания полковника.

Иванец, который ранее находился по домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

Обвинительный приговор вынесен и пяти другим фигурантам уголовного дела, обвиняемым в пособничестве в растрате.

Бывшие проректоры ДВФУ Алексей Цхе, Виктор Атаманюк и Игорь Сиротин приговорены к условным срокам. Цхе - к трем годам условно, Атаманюк - к 4 годам условно и штрафу в 300 тыс. руб., Сиротин - двум годам условно. Экс-руководители "Современного университета" Сергей Карлявин и Никита Смуров получили реальные сроки, Карлявин - 4,5 годам лишения свободы, Смуров - 3,5 года.