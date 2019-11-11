Защита приговоренного к семи годам колонии экс-ректора ДВФУ будет обжаловать приговор

11.11.19 06:27

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Защита бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца, в понедельник приговоренного к семи годам колонии за растрату, намерена обжаловать приговор, сообщил журналистам адвокат Иванца Алексей Залесов.

"Приговор незаконный, необоснованный. Иванец не совершал ни одного из вменяемых ему действий. Приговор будет обжалован", - сказал Залесов журналистам после оглашения приговора.

Уголовное дело рассматривалось в Тихоокеанском флотском военном суде в закрытом судебном заседании, так как в деле содержались сведения, составляющие государственную тайну, приговор читался в открытом судебном заседании, поэтому была оглашена только вводная и резолютивная часть приговора.

Помощник председателя Тихоокеанского флотского суда Максим Волков после оглашения приговора сообщил журналистам, что суд установил, что Иванец, "являясь ректором ДВФУ и зная, что часть работ по разработке и внедрению программного обеспечения информационно-технической системы "Электронный университет" в полном объеме не были выполнены 15 сентября 2015 года противоправно и безвозмездно перечислил на расчетный счет подрядном организации ООО "Современный университет", подконтрольной Карлявину и Смурову деньги вуза - более 17,5 млн руб.".

Роль пособников в том, что они оформили документы, якобы подтверждающие законность платежей, добавил он.