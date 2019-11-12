Снегопады идут на регионы Северо-Запада

12.11.19 13:16

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Циклон принесет обильные осадки в Мурманскую и Архангельскую области, а также Карелию, Коми и НАО в ближайшие дни, сообщает Гидрометцентр России во вторник.

"Очередной циклон придет в регион уже сегодня вечером, неся вместе с новой порцией снегопадов долгожданное потепление", - говорится в сообщении.

В Мурманской области и Карелии ожидается снег, временами сильный. В южных районах возможен мокрый снег и снег с дождем. В Заполярье потеплеет с минус 12 до минус 2 градусов.

Также со вторника по четверг сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидаются в Архангельской области. На дорогах прогнозируется гололед и снежный накат.

К вечеру вторника циклон достигнет Коми, где ожидаются дожди и мокрый снег, на севере региона выпадет снег.

"К 14 ноября циклон доберется до Ненецкого автономного округа, где ожидается сильный снег, временами метель", - добавили в Гидрометцентре.