Нефтегазовый индустриальный парк строят на Сахалине

13.11.19 06:09

© РИА Новости. Сергей Венявский

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Компания - резидент территории опережающего развития ТОР "Южная" начала строительство Сахалинского индустриального парка для операторов нефтегазовых проектов, сообщает пресс-служба АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ).

По ее данным, проект реализуется по соглашению с КРДВ, ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2023 года.

"Проект нацелен на создание современной производственно-технической и ремонтной базы, интегрированной с процессами основных операторов нефтегазовых проектов в Сахалинской области. Индустриальный парк будет включать лаборатории, производственные здания, учебный центр и склады. Кроме того, резиденты смогут использовать отдельные площадки для создания производства, используя готовую инфраструктуру парка", - говорится в сообщении.

КРДВ предоставило компании земельный участок площадью 31,5 га для реализации инвестпроекта.

"ООО "СИП-ТОР" вложит в проект почти 8 млрд рублей и создаст около 60 рабочих мест. При этом количество рабочих мест, которые создадут резиденты самого Сахалинского индустриального парка, оценивается в 1,4 тыс., а инвестиции компаний-участников индустриального парка должны составить более 40 млрд рублей", - отмечает пресс-служба.