Специальные условия: жителям ДФО могут вернуть прежний пенсионный возраст
  
В ожидании суда: Россиянина Буркова обвиняют в США в мошенничестве на $20 млн
   
Чудовищное преступление: доцент СПбГУ признался в жестоком убийстве аспирантки вуза
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
13.11.19 13:48

Экс-глава УК в Карелии получил 5 лет колонии за хищение коммунальных платежей

© РИА Новости. Андрей Старостин
13 ноября. Interfax-Russia.ru - В Карелии вынесли приговор жителю республики, обвиняемому в хищении коммунальных платежей в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в среду.

Как установлено, исполнительный директор ООО "Управляющая компания "Стандарт" вместе с гендиректором этой организации и другими лицами похитили около 43 млн рублей, поступивших от потребителей коммунальных услуг многоквартирных домов.

Для придания видимости законности своих действий подсудимый, ранее занимавший должность исполнительного директора другой управляющей компании с похожим названием ООО "Стандарт", и его сообщники представили в контрольно-надзорные органы поддельные протоколы общих собраний собственников жилья о выборе в качестве новой управляющей организации ООО "Управляющая компания "Стандарт".

"Поступавшие на счет ООО "Управляющая компания "Стандарт" денежные средства выводились из делового оборота через подконтрольные организации, а также перечислялись на личные счета обвиняемых", - говорится в сообщении.

При этом фигурантам дела было известно, что только ООО "Стандарт" на законных основаниях являлось единственной управляющей организацией в отношении указанных домов и имело соответствующие договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Карелии, жильцы домов получили двойные квитанции по оплате ЖКУ от двух управляющих компаний с похожими названиями. В декабре 2014 года решением суда по иску надзорного ведомства действия ООО "Управляющая компания "Стандарт" по выставлению двойных квитанций были признаны незаконными.

Уголовное дело в отношении исполнительного директора фирмы было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в релизе.

По данным информированного источника, подсудимым является Сергей Матвеев. В июне 2014 года Арбитражный суд Карелии признал ООО "Стандарт" банкротом. Матвеев с сообщниками учредил жилищную организацию с похожим названием и подделал 379 протоколов общих собраний граждан, проживающих в домах под управлением ООО "Стандарт" и фактически перевел эти жилые здания под юрисдикцию ООО "Управляющая компания "Стандарт".

В 2015 году Петрозаводский городской суд за аналогичное преступление признал виновным генерального директора ООО "Управляющая организация "Стандарт" Михаила Старкова. Его арестовали осенью 2015 года при попытке покинуть Карелию. С учетом досудебного соглашения его приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы. При этом суд учел время, проведенное Старковым в СИЗО, поэтому ему назначено наказание 7 месяцев колонии.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.11.19 14:56
Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть
.
  13.11.19 14:36
Центр самбо построят в московских "Лужниках" в 2021 году
.
  13.11.19 11:05
Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" с начала года заработали 14 млрд рублей
.
  13.11.19 10:27
Поезд, посвященный героям ВОВ из столичных семей, запустят в московском метро
.
  12.11.19 16:48
Пассажиропоток "Шереметьево" в октябре вырос почти на 6%
.
  12.11.19 16:15
Транзитное движение грузовиков в жилой застройке юго-востока Москвы запретят с 1 декабря
.
  12.11.19 14:41
Суд отказал в отводе прокурора на процессе по "делу "Седьмой студии"
.
  12.11.19 12:49
Песков: Путин не вмешивается в следствие по "делу Голунова"
.
  12.11.19 12:38
Экс-гендиректора и главбуха "ВИМ-Авиа" будут судить за хищения в особо крупных размерах
.
  12.11.19 10:43
Глава СПЧ считает, что в деле о массовых беспорядках в Москве есть перегибы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket