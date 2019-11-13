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13.11.19 13:48
Экс-глава УК в Карелии получил 5 лет колонии за хищение коммунальных платежей
Как установлено, исполнительный директор ООО "Управляющая компания "Стандарт" вместе с гендиректором этой организации и другими лицами похитили около 43 млн рублей, поступивших от потребителей коммунальных услуг многоквартирных домов.
Для придания видимости законности своих действий подсудимый, ранее занимавший должность исполнительного директора другой управляющей компании с похожим названием ООО "Стандарт", и его сообщники представили в контрольно-надзорные органы поддельные протоколы общих собраний собственников жилья о выборе в качестве новой управляющей организации ООО "Управляющая компания "Стандарт".
"Поступавшие на счет ООО "Управляющая компания "Стандарт" денежные средства выводились из делового оборота через подконтрольные организации, а также перечислялись на личные счета обвиняемых", - говорится в сообщении.
При этом фигурантам дела было известно, что только ООО "Стандарт" на законных основаниях являлось единственной управляющей организацией в отношении указанных домов и имело соответствующие договоры с ресурсоснабжающими организациями.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Карелии, жильцы домов получили двойные квитанции по оплате ЖКУ от двух управляющих компаний с похожими названиями. В декабре 2014 года решением суда по иску надзорного ведомства действия ООО "Управляющая компания "Стандарт" по выставлению двойных квитанций были признаны незаконными.
Уголовное дело в отношении исполнительного директора фирмы было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в релизе.
По данным информированного источника, подсудимым является Сергей Матвеев. В июне 2014 года Арбитражный суд Карелии признал ООО "Стандарт" банкротом. Матвеев с сообщниками учредил жилищную организацию с похожим названием и подделал 379 протоколов общих собраний граждан, проживающих в домах под управлением ООО "Стандарт" и фактически перевел эти жилые здания под юрисдикцию ООО "Управляющая компания "Стандарт".
В 2015 году Петрозаводский городской суд за аналогичное преступление признал виновным генерального директора ООО "Управляющая организация "Стандарт" Михаила Старкова. Его арестовали осенью 2015 года при попытке покинуть Карелию. С учетом досудебного соглашения его приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы. При этом суд учел время, проведенное Старковым в СИЗО, поэтому ему назначено наказание 7 месяцев колонии.
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