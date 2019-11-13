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13.11.19 16:11
Петербург должен быть полностью готов к зиме до 20 ноября
"Город к зиме готовится, почти готов. Идет паспортизация районов, и до 15 ноября все районы должны получить паспорта готовности к зиме.
Полностью подготовка к зиме должна завершиться к 15-20 ноября", - сказал Беглов.
Он отметил, что город пока не получил всю закупленную к зиме технику.
"До конца ноября нам нужно получить оставшуюся технику, которую мы закупили, это 200 единиц. К сожалению, она на складах не стоит, нам приходится ее закупать", - отметил губернатор.
Ранее глава жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев сообщил, что проблемы с уборкой снега прошлой зимой проанализированы, приняты меры, которые позволят содержать город предстоящей зимой "на должном уровне".
Прошлой зимой из-за обильных снегопадов город не справился с уборкой: после очистки дорог сугробы подолгу не вывозили на снегоплавильные пункты, оставляя вдоль тротуаров. По данным городского комитета здравоохранения, с 1 декабря по 20 февраля количество случаев травм по причине падения людей из-за гололеда или обрушения наледей с крыш составило 4 тысячи 75, в стационар было доставлено 3 тысячи 734 человека. Как минимум два человека погибли.
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