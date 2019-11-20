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20.11.19 11:01

ЕАО получит более 400 млн руб. на выплаты пострадавшим от паводка аграриям

© РИА Новости. Алексей Куденко
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 420 млн рублей из федерального бюджета получит Еврейская автономная область (ЕАО) для выплаты пострадавшим от паводка 2019 года сельхозпроизводителям региона, сообщает правительство области.

"Подписано соглашение между Министерством сельского хозяйства РФ и профильным управлением областного правительства о предоставлении региону межбюджетного трансферта в размере более 420 миллионов рублей. Это позволит направить финансовые средства на возмещение ущерба, вызванного паводком", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить выплаты, владельцам личных подсобных хозяйств необходимо представить в органы местного самоуправления пакет документов. Руководители крестьянских фермерских хозяйств должны подать тот же набор бумаг непосредственно в управление сельского хозяйства правительства области для заключения соглашения.

В ЕАО остаются подтопленными 58 участков в посёлке Приамурский Смидовичского района. В пункте временного размещения в Биробиджане находятся 24 человека. Материальную помощь от правительства области уже получили 8956 человек, общая сумма выплат составила более 113 миллионов рублей. Сертификаты на жильё взамен утраченного из-за подтопления получили 11 семей.

Как сообщалось, в ЕАО после паводка 2019 года пострадало 40 тыс. га. сельхозугодий. По итогам совещания о ликвидации последствий паводка в ДФО президент РФ Владимир Путин распорядился оценить ущерб и обеспечить выплаты пострадавшим.

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