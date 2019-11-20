Занятия в школах Якутии будут начинаться с исполнения гимна РФ

20.11.19 16:36

© РИА Новости. Валерий Мельников

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о создании патриотического проекта "Мы - будущее России", в рамках которого во всех якутских школах будет ежедневно исполняться гимн РФ, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

"Проект нацелен на воспитание гражданина. Основные принципы - это преемственность исторических традиций, духовно-нравственных ценностей народов России, укрепление роли семьи, общества и государства в воспитании гражданина, сочетание традиционной и цифровой среды в развитии личности", - говорится в сообщении.

В указе содержится положение, согласно которому в школах будет введена практика ежедневного исполнения гимна России. Также в 2020 году планируется провести гражданско-патриотический форум "Наше будущее - в России!" с участием общественников и других регионов страны.

Над проектом в ближайшие месяцы будет работать кабмин республики совместно с муниципалитетами и общественностью.

Кроме того, Государственному Собранию (Ил Тумэн) рекомендовано усовершенствовать региональное законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

"Необходимо не только давать детям знания, но и помогать им формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами. Речь идет о пересечении воспитания, образования, деятельности общественных организаций и институтов развития", - отмечается в сообщении.