Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил парогазовый столб с пеплом на высоту 6 км

21.11.19 06:09

© РИА Новости. Евгений Нескромный

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил парогазовый столб с содержанием пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

"Это событие на вулкане произошло в четверг утром по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется к югу от вулкана", - сказал представитель спасательного ведомства в четверг.

Он подчеркнул, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Для Ключевского вулкана присвоен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе этого вулкана не проходят.

Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 м, возраст около 7 тыс. лет.