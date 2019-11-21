Матери детей-дошкольников в Бурятии смогут пройти профобучение в рамках нацпроекта

21.11.19 08:55

© РИА Новости. Владимир Песня

21 ноября. Interfax-Russia.ru - В Бурятии около 350 женщин с детьми дошкольного возраста в 2020 году смогут пройти переобучение и повысить свою квалификацию за счет государства, сообщила пресс-служба правительства региона.

На профобучение женщин Бурятия получит 20 млн рублей в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет" национального проекта "Демография".

Право бесплатно пройти обучение получат как матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, так и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста.

Участие в программе предоставит возможность повысить квалификацию, чтобы вернуться на прежнее рабочее место или переобучиться по профессии, востребованной на региональном рынке труда.

Для не работающих мам с детьми-дошкольниками в рамках программы предусмотрена выплата стипендии на время прохождения обучения в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент.

В 2019 году программа финансировалась из регионального бюджета, обучение прошло 160 женщин. Привлечение федерального финансирования позволит увеличить количество обучающихся более чем в два раза.

Как сообщалось, 12 национальных проектов, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение "майского" указа президента РФ Владимира Путина.