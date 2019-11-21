Школы Якутии сами выберут регламент ежедневного исполнения гимна РФ

21.11.19 11:30

Фото с сайта правительства республики Саха (Якутия)

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Во всех школах Якутии с 21 ноября согласно указу главы республики будет ежедневно исполняться гимн РФ, регламент исполнения руководители учебных заведений разработают индивидуально, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе администрации главы и правительства Якутии.

"Гимн России будет исполняться в школах по всей Якутии ежедневно. Если в школе учатся две смены, то желательно исполнение в каждой смене. В каком формате это будет - линейка или в начале урока - школа определяет сама", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что глава Якутии Айсен Николаев утром в четверг исполнил гимн РФ вместе с учащимися СОШ №5 в Якутске на торжественной линейке.

"Сегодня мы должны понимать, что мир меняется, и в вопросах воспитания будущих поколений мы должны применять новые современные цифровые подходы. Вместе с тем, опорой для нас должны служить фундаментальные духовно-нравственные ценности, одной из которых является патриотизм", - сообщил он.

Николаев выразил уверенность, что инициатива Якутии, направленная на воспитание патриотов, будет поддержана и другими регионами России.

Как сообщалось, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о создании патриотического проекта "Мы - будущее России", в рамках которого во всех якутских школах будет ежедневно исполняться гимн РФ.

Проект нацелен на воспитание гражданина. Основные принципы - это преемственность исторических традиций, духовно-нравственных ценностей народов России, укрепление роли семьи, общества и государства в воспитании гражданина, сочетание традиционной и цифровой среды в развитии личности.

Над проектом в ближайшие месяцы будет работать кабмин республики совместно с муниципалитетами и общественностью.