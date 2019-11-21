Более 3 млн рублей получили победители конкурса молодежных инициатив из ЕАО

21.11.19 11:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Семь инициатив от молодежи Еврейской автономной области (ЕАО) стали победителями грантового федерального конкурса и получили 3 млн рублей на реализацию своих проектов, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства региона.

Благодаря гранту в ЕАО пройдет фестиваль "Студенческая зима - 2019" с научными и творческими состязаниями, спектакль по древнеславянской легенде, выездные курсы "Региональная школа гражданской активности", проект по IT технологиям, фестиваль волонтерских практик и конференция "Профессионалы 21 века".

"Общая поддержка проектов из ЕАО составила более 3 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Грантовый конкурс молодежных инициатив проводится ежегодно и входит в платформу "Россия - страна возможностей", созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина. В 2019 году на конкурс было подано более 24 тысяч заявок. 3 тыс. 175 из них были признаны победителями, общая поддержка составила 2,7 млрд рублей.