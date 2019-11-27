Южно-Сахалинск победил в трех номинациях конкурса "Здоровые города России"

27.11.19 12:52

© РИА Новости. Валерий Мельников

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Администрация Южно-Сахалинска заняла два первых и одно второе место во всероссийском конкурсе "Здоровые города России".

Награды победителям вручил в Москве в стенах Общественной палаты России председатель ассоциации "Здоровые города, районы и поселки" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Мэрию Южно-Сахалинска представила заместитель главы города Елена Федорова, передал с места события корреспондент "Интерфакса".

Так, город стал первым в номинациях "Лучшая программа/проект по борьбе с зависимостями" (проект "Южно-Сахалинск - город без табачного дыма") и "Лучшая программа/проект по развитию физической активности среди населения" ("Школа уличного спорта"), а также занял второе место в номинации "Лучшая программа/проект по здоровому питанию" (проект "Планета здоровья").

По словам Федоровой, в Южно-Сахалинске с 2015 года идет целенаправленная работа по улучшению качества жизни людей.

"Мы разработали план по демографии, куда вошло очень много направлений, которые мы разбили по возрастам. Мы смотрели, где есть риски, что мы можем сделать, например, для младенчества, для молодежи, что мы можем сделать для жителей пенсионного возраста. В итоге у нас получилась достаточно хорошая программа", - рассказала "Интерфаксу" вице-мэр Южно-Сахалинска.

Она добавила, что этот план дал результаты, которые отметили на конкурсе.

"Это продолжительность жизни, активное старение, это нормы здоровой жизни для молодежи. Я могу с гордостью сказать, что та же программа " Южно-Сахалинск - город без табачного дыма" дает возможность увидеть молодежь не где-то в подворотнях, а в спортзалах, на спортивных площадках, в волонтерстве, где они передают свои умения младшему поколению. Мы очень ценим наш опыт, с гордостью его можем передавать, но в то же время хотим набираться опыта и из других регионов, поэтому мы здесь", - добавила Федорова.

В своем докладе Федорова уточнила, что благодаря принятым мерам в городе снизилась смертность на 29% - с почти 2 тыс. человек до 1417 человек. По данным на 1 января 2019 года, в городском округе родилось 2757 малышей, естественный прирост населения составил 837 человек.

Также, по ее словам, растет число спортивных мероприятий и горожан, которые активно занимаются спортом.

"К примеру, в 2015 году физически активными были чуть более 70 тыс. горожан. К 2019 году этот показатель составил 91,8 тыс. человек", - сказала вице-мэр.

Кроме того, активно привлекают в спортивные и культурные события горожан старшего поколения. Среди них бесплатные "утренние зарядки", занятия йогой, созданы тропы здоровья.