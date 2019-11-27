Без гимна и флага: России могут запретить участвовать в международных соревнованиях
  
Квоты в обмен на инвестиции: "Восточная верфь" построит 4 краболова в рамках госпрограммы
   
Без проволочек: мост через Лену могут построить в Якутии в 2025 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
27.11.19 12:52

Южно-Сахалинск победил в трех номинациях конкурса "Здоровые города России"

© РИА Новости. Валерий Мельников
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Администрация Южно-Сахалинска заняла два первых и одно второе место во всероссийском конкурсе "Здоровые города России".

Награды победителям вручил в Москве в стенах Общественной палаты России председатель ассоциации "Здоровые города, районы и поселки" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Мэрию Южно-Сахалинска представила заместитель главы города Елена Федорова, передал с места события корреспондент "Интерфакса".

Так, город стал первым в номинациях "Лучшая программа/проект по борьбе с зависимостями" (проект "Южно-Сахалинск - город без табачного дыма") и "Лучшая программа/проект по развитию физической активности среди населения" ("Школа уличного спорта"), а также занял второе место в номинации "Лучшая программа/проект по здоровому питанию" (проект "Планета здоровья").

По словам Федоровой, в Южно-Сахалинске с 2015 года идет целенаправленная работа по улучшению качества жизни людей.

"Мы разработали план по демографии, куда вошло очень много направлений, которые мы разбили по возрастам. Мы смотрели, где есть риски, что мы можем сделать, например, для младенчества, для молодежи, что мы можем сделать для жителей пенсионного возраста. В итоге у нас получилась достаточно хорошая программа", - рассказала "Интерфаксу" вице-мэр Южно-Сахалинска.

Она добавила, что этот план дал результаты, которые отметили на конкурсе.

"Это продолжительность жизни, активное старение, это нормы здоровой жизни для молодежи. Я могу с гордостью сказать, что та же программа " Южно-Сахалинск - город без табачного дыма" дает возможность увидеть молодежь не где-то в подворотнях, а в спортзалах, на спортивных площадках, в волонтерстве, где они передают свои умения младшему поколению. Мы очень ценим наш опыт, с гордостью его можем передавать, но в то же время хотим набираться опыта и из других регионов, поэтому мы здесь", - добавила Федорова.

В своем докладе Федорова уточнила, что благодаря принятым мерам в городе снизилась смертность на 29% - с почти 2 тыс. человек до 1417 человек. По данным на 1 января 2019 года, в городском округе родилось 2757 малышей, естественный прирост населения составил 837 человек.

Также, по ее словам, растет число спортивных мероприятий и горожан, которые активно занимаются спортом.

"К примеру, в 2015 году физически активными были чуть более 70 тыс. горожан. К 2019 году этот показатель составил 91,8 тыс. человек", - сказала вице-мэр.

Кроме того, активно привлекают в спортивные и культурные события горожан старшего поколения. Среди них бесплатные "утренние зарядки", занятия йогой, созданы тропы здоровья.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.11.19 13:14
Инвестиции в московскую экономику в 2019 году выросли почти на 11%
.
  27.11.19 11:59
Чукотка накормит гостей фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" икрой и олениной
.
  27.11.19 10:32
Москвичи запустили петицию о сносе киноцентра "Соловей"
.
  27.11.19 10:16
Первая в этом сезоне всепогодная лыжная трасса открылась в парке "Сокольники"
.
  27.11.19 08:46
Рождественский уличный фестиваль пройдет в Москве с 13 декабря по 12 января
.
  27.11.19 08:33
Почти 9 тыс. лифтов заменят в московских домах в 2021-2023 гг
.
  26.11.19 17:49
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
.
  26.11.19 16:29
"Союзмультфильм" направит почти 150 млн рублей на создание мультимедийного парка на ВДНХ
.
  26.11.19 15:42
Скворцова вернула трансплантолога Каабака в НМИЦ здоровья детей
.
  26.11.19 15:24
Базовая отделка станет обязательной для столичных застройщиков


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket