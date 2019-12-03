Забайкалье потратит на строительство детсадов, школ и ФАПов более 2 млрд рублей

03.12.19 11:53

© РИА Новости. Илья Питалев

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 2 млрд рублей заложено в бюджете Забайкальского края до 2022 года на строительство социальных объектов, сообщает пресс-служба правительства края.

Средства бюджет региона получит из федерального центра по программе "Единая дальневосточная субсидия". В 2020 году благодаря этим деньгам завершится строительство детского сада на 192 места в Чите и дома культуры в селе Цаган-Челутай. Кроме того, начнут строить еще четыре дома культуры в селах Смоленка, Линево Озеро, Нерчинский завод и Ушарбай. Заложат пять фельдшерско-акушерских пунктов в селах Илим, Багульный, Верхняя Хила и Шишкино. В поселке Агинское начнутся работы по возведению спорткомплекса с залом для борьбы, в Чите - спортзал для занятий боксом.

В 2021 году планируется достроить школу в поселке Баляга и детского сада в селе Мозгон.

Также в 2021 году в рамках госпрограммы "Развитие образование" возле микрорайона Октябрьский в Чите введут в эксплуатацию школу на 1100 мест.

Отмечается, что проект бюджета-2020 формируется, исходя из планируемых доходов 70,7 млрд рублей.

Как сообщалось, с 2018 года регионы ДФО реализуют планы социального развития центров экономического роста за счет предоставления "единой субсидии" из федерального бюджета. В качестве таких центров определены 58 муниципальных образований, в которых проживает 6,6 млн человек, это 81% от численности населения Дальнего Востока.