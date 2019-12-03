Руководитель подрядной организации получил 11 лет колонии за хищения при строительстве на космодроме "Восточный"

03.12.19 13:43

© РИА Новости. Андрей Старостин

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к 11 годам заключения Дмитрия Вишневского - гендиректора субподрядной организации, которая была задействована на строительстве космодрома Восточный и объекта Минобороны в Новосибирской области.

Как следует из материалов суда, глава ООО "УСИО" признан виновным по двум эпизодам растраты (ст. 160 УК РФ). Отбывать наказание фигурант будет в колонии общего режима. Кроме того суд оштрафовал его на 900 тыс. рублей и обязал возместить ущерб: в пользу РФ - 660,6 млн рублей, и в пользу Минобороны - 318,7 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.

В феврале 2012 года генеральный директор ООО "УСИО" заключил с ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" договор на создание системы внешнего электроснабжения космодрома Восточный.

Средства, перечисляемые по контракту, оказались на счетах сторонних организаций.

В ноябре 2011 года между Минобороны РФ и ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (генподрядчик) был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству и реконструкции объекта. Субподрядчиком выступило ООО "УСИО". Деньги также осели на счетах сторонних компаний.

После оглашения приговора Вишневский был взят под стражу.

На совещании с членами правительства 11 ноября президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения так и не удалось прекратить полностью.

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", - сказал он на совещании с членами правительства.

По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят, но порядка там так и не удалось навести, как следует".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал 11 ноября журналистам, что на строительство космодрома Восточный был выделен 91 млрд руб., похищено 11 млрд руб., из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд руб.

По его словам, "на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 дела".

"Затем, на следующей стадии СК выделил 21 уголовное дело и уже передал в суд", - продолжил Песков, добавив, что тогда было осуждено 18 человек. "Дополнительно восемь дел вело МВД. "Всего (по этому делу) осуждено 32 человека", - рассказал Песков.