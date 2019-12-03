Минприроды проверит информацию о детенышах моржей в бывшей "китовой тюрьме"

03.12.19 15:33

Фото Нины Зыряновой

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил главе Росприроднадзора провести проверку в бухте Средняя Приморского края, где, по сообщениям зоозащитников, содержатся детеныши моржей.

"На основании обращений граждан в Минприроды России министр Дмитрий Кобылкин дал поручение руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой организовать и провести проверку бухты Средняя Приморского края. Здесь, по словам местных жителей и зоозащитников, больше года содержатся в неволе детеныши моржей", - говорится в сообщении пресс-службы Минприроды РФ.

Ранее коалиция "Свободу косаткам и белухам" сообщила, что в бухте Средняя Приморского края больше года содержатся детеныши моржей. Коалиция отправляла ряд обращений в государственные надзорные органы о незаконности добычи и содержания моржат в бухте Средней. По данным коалиции, в бухте содержится шесть моржат, возрастом 7-9 месяцев, которых отловили в 2018 году на Чукотке.

10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных, остававшихся в "китовой тюрьме". Выпуск последней группы белух начался 5 ноября, учеными было принято решение увеличить группы для того, чтобы ускорить работу.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня. Их возили машинами и речным судном к месту вылова в Охотском море. Схему выпуска изменили из-за ухудшения погоды.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.