Чукотский белый медведь с надписью "Т-34" на спине сможет сам очистить "шубу" - ученый

04.12.19 14:06

Кадр с видео на странице Сергея Кавры в соцсети

4 декабря. Interfax-Russia.ru - В институте биопроблем Севера Дальневосточного отделения (ДВО) РАН считают, что замеченный на Чукотке белый медведь с надписью на спине "Т-34" переживет этот инцидент без последствий для здоровья и сможет самостоятельно очистить шкуру.

"Если это обычная краска, то искупается и ототрется о снег, ничего страшного... Хотя первое время тюленей ему ловить будет трудновато", - написал в Фейсбуке старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Кроме того ученый смонтировал видео из собственных съемок белых медведей, сделанных в 2019 году, где он показывает, как животные в дикой природе чистят испачканную белую "шубу".

"Этот ролик я сделал ради того, чтобы успокоить всех добрых самаритян, которые волнуются о судьбе белого медведя "Т-34". Шутка, конечно, очень некрасивая по отношению к хищнику, символизирующему чистоту Арктики. Но и с голода от этого он ни в коем случае не умрет, потому что пачкаться белые медведи умеют и покруче (...). Но при этом дружат с гигиеной, и красоту наводить умеют", - отмечает Кочнев.

Ранее видео с медведем "Т-34" опубликовал живущий на Чукотке сотрудник Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергей Кавры. Эколог, комментируя запись, отметил, что животное из-за нанесенной надписи может погибнуть.

"Он же не сможет охотится незаметно! От голода начнёт отбирать добычу, погибнет сам или других покалечит. В села начнет заходить", - написал Кавры.

По данным ученых, мировая популяция белых медведей насчитывает до 30 тыс. особей. Более половины этих хищников обитает в Канаде, остальные - в арктической части России, США, в Гренландии и Норвегии.

Сокращению численности полярных медведей, полагают специалисты, способствует изменение климата на планете, что приводит к сокращению арктических льдов - основного места обитания этого хищника. Урон наносят также браконьерство и загрязнение Севера.

Белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ.