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РЖД запустят 14 новых дневных экспрессов, в том числе Хабаровск-Владивосток

© РИА Новости. Евгений Биятов
6 декабря. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" в новом графике пассажирских поездов на 2019/2020 годы, который вступит в силу с 8 декабря, назначит еще 14 дневных экспрессов, в том числе на маршруте Хабаровск - Владивосток сообщили РЖД.

Согласно "Яндекс.Расписанию", сейчас на маршруте Хабаровск-Владивосток курсирует фирменный ночной поезд "Океан", а также несколько проходящих ежедневных ночных поездов, время в пути составляет порядка 12 часов. Прямые авиационные рейсы по маршруту в настоящее время выполняет авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") и Nordwind Airlines, время в пути - около полутора часов.

Кроме того, дневные экспрессы будут запущены на маршрутах Краснодар - Анапа, Ростов - Анапа - Новороссийск, Армавир Ростовский - Имеретинский курорт, а также из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь.

"Всего в новом графике будут курсировать 82 пары дневных поездов на 45 маршрутах (в графике на 2018/2019 годы - 69 пар поездов на 41 маршруте)", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, "Российские железные дороги" отмечают, что количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" увеличится с 358 до 377 составов (почти 64,7% от общего количества). На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах в новом графике назначены 46 новых поездов (Ростов-Краснодар-Туапсе, Омск-Владивосток, Москва-Муром-Нижний Новгород, Москва-Петербург-Сортавала-Петрозаводск и другие), также говорится в сообщении.

Кроме того, будет расширена география курсирования двухэтажных поездов. На 13 маршрутах будет ходить до 17 пар поездов (по сравнению с 11 парами на 9 маршрутах в действующем графике). В частности, на маршруте Москва-Пенза двухэтажный поезд начнет курсировать с 8 декабря, на маршруте Москва-Брянск - с 25 декабря.

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2019-2020 гг. назначены новые международные поезда: Андижан - Уфа, Новороссийск - Баку, Гомель - Новозыбков.

Всего на сети в новом графике будут курсировать 583 пары поездов дальнего следования (на 3% больше, чем в действующем графике) в 433 различных сообщениях.

Новый график пассажирских поездов на 2019/2020 гг. вводится в действие на всей сети железных дорог РФ с 0:00 мск 8 декабря и будет действовать в течение года.

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