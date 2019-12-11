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11.12.19 09:56
Почти 50 автомобилей и 7 человек пострадали в ДТП под Владивостоком
"По предварительной информации, в районе 9 км автодороги Хабаровск - Владивосток - посёлок Новый - Де-Фриз зарегистрировано массовое ДТП с участием 48 автомашин", - сообщили агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в управлении ГИБДД Приморского края.
В результате аварии пострадали семь человек. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Движение на данном участке временно ограничено.
Владивосток в среду оказался под влиянием снежного циклона, по прогнозам, выпадет около полумесячной нормы осадков. Водителей попросили не выезжать на дороги.
Госавтоинспекция региона переведена на усиленный вариант несения службы. Ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации.
Наряды дорожно-патрульной службы оказывают помощь водителям, попавшим в сложные ситуации на дороге.
Ранее сообщалось о почти 20 машинах и шести пострадавших в этом массовом ДТП.
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