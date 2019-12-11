Более 4 тыс. жителей Камчатки не могут выехать за границу из-за долгов по ЖКХ

11.12.19 11:03

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы на Камчатке приняли 4 тыс. 123 постановления об ограничении выезда за границу в отношении должников ПАО "Камчатскэнерго", сообщает в среду пресс-служба энергокомпании.

"Суммарная задолженность этих граждан перед "Камчатскэнерго" составила более 717 млн рублей. Индивидуальные суммы долгов варьируются от 10 до 100 и более тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что избежать судебных разбирательств должники могут, заключив соглашение о реструктуризации.

"С каждым абонентом компания ведет индивидуальную работу: рассрочка рассчитывается, исходя из суммы долга, и возможностей гражданина ее погасить", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас в службе судебных приставов в отношении физических лиц по долгам "Камчатскэнерго" находится 27 тыс. 196 производств на сумму более 1,2 млрд рублей.

Долг населения Камчатского края за тепловую и электрическую энергию по состоянию на 1 ноября 2019 года составлял 2,38 млрд рублей. В том числе за электрическую энергию 398 млн рублей, за тепловую - 1,98 млрд рублей.