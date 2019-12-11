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11.12.19 11:03
Более 4 тыс. жителей Камчатки не могут выехать за границу из-за долгов по ЖКХ
"Суммарная задолженность этих граждан перед "Камчатскэнерго" составила более 717 млн рублей. Индивидуальные суммы долгов варьируются от 10 до 100 и более тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Пресс-служба подчеркивает, что избежать судебных разбирательств должники могут, заключив соглашение о реструктуризации.
"С каждым абонентом компания ведет индивидуальную работу: рассрочка рассчитывается, исходя из суммы долга, и возможностей гражданина ее погасить", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас в службе судебных приставов в отношении физических лиц по долгам "Камчатскэнерго" находится 27 тыс. 196 производств на сумму более 1,2 млрд рублей.
Долг населения Камчатского края за тепловую и электрическую энергию по состоянию на 1 ноября 2019 года составлял 2,38 млрд рублей. В том числе за электрическую энергию 398 млн рублей, за тепловую - 1,98 млрд рублей.
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