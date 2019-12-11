В Петербурге просят не запрещать называть вином напитки из импортного сырья

11.12.19 11:50

© РИА Новости. Виталий Тимкив

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду предложило поправку к федеральному законопроекту о виноделии, чтобы не запрещать называть вином напитки, произведенные из импортных виноматериалов.

Как пояснил председатель комитета по законодательству Заксобрания Денис Четырбок, рассматриваемый в Госдуме законопроект, по мнению авторов поправки, ставит отечественных производителей в неравные условия с зарубежными.

"Законопроект запрещает российским предприятиям использовать для производства вин сырье, привезенное из-за рубежа. Однако точь-в-точь такие же напитки, созданные за рубежом, имеют право называться вином, и это ставит отечественных производителей в явно невыгодное положение. Мы также хотим поддержать наш завод "Игристые вина", который сейчас вынужден закупать сырье за рубежом. Это предприятие приносит городской казне более 1 млрд рублей в год в виде налогов", - отметил Четырбок.

В свою очередь депутат Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") обвинил авторов инициативы в лоббизме.

"Я считаю, что данный законопроект при его принятии очень сильно дискредитирует наше Законодательное собрание и ставит нас в подчиненное положение лоббистам определенных структур, определенных предприятий, которые гонят "газированный виносодержащий напиток" - вот что такое это так называемое шампанское, мы знаем, что такое советская шампанизация", - подчеркнул Ковалев.

"Мы пытаемся спасти предприятие, которое дает рабочие места здесь и сейчас. Здесь нет никаких лоббистов, мы лоббируем лишь интересы Санкт-Петербурга и жителей города", - парировал Четырбок.

Инициативу поддержали 38 депутатов, двое воздержались, шестеро были против.

Законопроект принят в целом.