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12.12.19 17:25

Второй мост будет построен на остров Русский во Владивостоке

© РИА Новости. Александр Кряжев
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что правительственная комиссия одобрила решение о строительстве второго мостового перехода на остров Русский во Владивостоке через остров Елена.

"По Владивостоку принято решение, что с острова Русский на остров Елена будет построен мостовой переход в районе улицы Казанская ", - сказал Козлов.

По его словам, такое "важное для многих дальневосточников" решение одобрила правительственная комиссия.

Планировалось, что еще один мост на остров Русский станет частью проекта Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД). Она призвана разгрузить один из районов города - Эгершельд. По данным администрации края, сейчас через город в направлении Морского порта проходит 120 тыс. фур. За счет строительства моста значительная часть этого потока будет перенаправлена в обход города.

Общая протяженность ВКАД составит 22,6 км с объемом транспортного потока 70-85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км в час.

ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузов. Строительство разделено на пять этапов, работы на которых можно производить параллельно или последовательно. Первый этап предполагает строительство мостов с полуострова Шкота на остров Елены и дальше на остров Русский.

Как сообщалось, проект ВКАД оценивается в 70 млрд рублей.

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