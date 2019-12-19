Аномально теплый декабрь установил температурный рекорд в Новгороде

19.12.19 16:53

© РИА Новости. Константин Чалабов

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Аномально теплый декабрь установил температурный рекорд в Великом Новгороде, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Новгородском гидрометеоцентре (ГМЦ).

"В среду температура воздуха в областном центре достигла 6,4 градуса и превысила значение прежнего суточного максимума в 4,6 градуса, установленного в 2011 году", - сказал собеседник.

Согласно сведениям ГМЦ, в ближайшие дни теплая воздушная масса с Атлантики сохранит в регионе теплую, влажную, пасмурную погоду. Синоптики не исключают, что примерно через неделю в регион придет похолодание. "Но оно может оказаться настолько слабым, что новгородцы и Новый год встретят без снега", - добавили в ГМЦ.

Температурный рекорд в среду также был установлен в Петербурге - плюс 7,6 градуса.