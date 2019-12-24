ВПП в четырех поселках Хабаровского края начнут реконструировать в 2020 году

24.12.19 09:11

© РИА Новости. Алексей Филиппов

24 декабря. Interfax-Russia.ru - Летом 2020 года в Хабаровском крае начнется реконструкция аэропортов сразу в четырех населенных пунктах - Охотск, Чегдомын, Советская Гавань и Херпучи, сообщается на сайте правительства региона.

"Работы проведут в рамках различных госпрограмм по ремонту аэропортовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также власти региона намерены добиться передачи в управление края пяти аэропортов в Охотске, Богородском, Аяне, Херпучах и Чумикане. Сейчас эти комплексы находятся в ведении федерального казенного предприятия "Аэропорты Дальнего Востока". На их содержание выделяется серьезное финансирование.

"Если нам удастся перевести аэропорты в край, то мы получим и средства на их реконструкцию. Впоследствии мы же будем заниматься и обслуживанием. Для региона это было бы очень выгодно", - приводятся в сообщении слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.