|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.01.20 11:17
Пункты пропуска в Приамурье усилили санитарный контроль из-за вспышки пневмонии в провинции Китая
"Проводится профилактическая работа с туристами, выезжающими в КНР, с использованием системы голосового оповещения и бегущей строки. В адрес министерства здравоохранения Амурской области направлены предложения об усилении настороженности медицинских работников при обращении больных с признаками ОРВИ, гриппом и внебольничных пневмоний", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 31 декабря 2019 года китайские СМИ со ссылкой на администрацию города Ухань провинции Хубэй (КНР) сообщили, что с начала декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
По предварительным данным, возбудителем является вирус, причем пока не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket