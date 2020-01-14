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14.01.20 14:02
Копию "Портрета актрисы" Ренуара украли в Ленинградской области
Заявление о краже поступило в правоохранительные органы от 60-летней жительницы поселка Сосново. Согласно обращению, картина была украдена со стены ее дома в период с 11 ноября до 30 декабря прошлого года.
Украденная копия размером 35 на 20 см написана на рубеже XIX и XX вв., ее стоимость оценивается в 100 тыс. рублей, сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено дело о краже, в настоящее время полиция устанавливает причастных к совершению данного преступления.
Пьер Огюст Ренуар (1841-1919) - французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма. "Портрет актрисы Жанны Самари" (1877) является одним из самых известных полотен живописца, хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Ренуаром написаны четыре портрета Самари, которые отличаются композицией, размерами и цветовыми решениями, однако наиболее широкой узнаваемостью обладает работа из Пушкинского музея.
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