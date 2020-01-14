Региональный маткапитал при рождении первенца начали выдавать в Коми

14.01.20 15:01

© РИА Новости. Сергей Гунеев

14 января. Interfax-Russia.ru - Глава Коми Сергей Гапликов во вторник вручил первые сертификаты на 150 тыс. рублей, которые начали выплачивать в республике при рождении первенца.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Гапликов посетил республиканский перинатальный центр, где ознакомился с условиями оказания медицинской помощи, пообщался с роженицами и медперсоналом, а также вручил первые сертификаты на региональный семейный капитал.

"От всей души поздравляю вас с важным и радостным событием - рождением первенцев. Желаю вам прежде всего здоровья, это самое главное, а также успехов в воспитании детей, чтобы они вас только радовали, чтобы меньше было проблем, взаимопонимания родственников, поддержки", - цитирует пресс-служба Гапликова.

Первые сертификаты получили жительницы Сыктывкара, Прилузского, Удорского и Усть-Куломского районов.

Глава Коми осмотрел также лечебные кабинеты стационара и дал ряд поручений по итогам посещения центра. Так, Минздраву Коми совместно с Минфином региона поручено рассмотреть возможность приобретения для отделения реанимации новорожденных кювезов (инкубаторов для новорожденных), наркозно-дыхательного и ультразвукового оборудования.

Как сообщалось, региональный семейный капитал при рождении первого ребенка - это новая мера поддержки молодых семей в Коми. Она введена в республике с 2020 года по инициативе главы региона. Получить сертификат на 150 тыс. рублей может любая семья, независимо от материального положения, в которой в этом году родится первенец. Данная мера является бессрочной.

Средства капитала семья может направить на решение своих наиболее важных вопросов, например, жилищного. За более подробной информацией необходимо обращаться в центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).

Также узнать о республиканских мерах поддержки семей с детьми, которые были введены или усовершенствованы по инициативе Гапликова, можно на портале семья.ркоми.рф.