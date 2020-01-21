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21.01.20 09:45

Массовое захоронение убитых фашистами детей обнаружено в Псковской области

Фото с сайта администрации Псковской области
21 января. Interfax-Russia.ru - Останки десяти мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны, обнаружил поисковый отряд "Поиск-97" в Пыталовском районе Псковской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

Поисковики изначально вели поиск захоронения двух бойцов Красной Армии. На возможное место погребения одного из них - у заброшенной деревни Каменка - указал лесник. В могиле действительно были обнаружены останки советского бойца, отметили в пресс-службе региональной администрации. На это указывали найденные армейские сапоги, пряжка, ремень и часть обмундирования. Предположительно, это молодой связист, погибший в 1944 году. Информация в настоящее время уточняется поисковиками.

После извлечения останков бойца земляная стена раскопа осыпалась, обнажив массовое захоронение мирных граждан. Поисковики подчеркнули: останки и найденные с ними предметы говорят, что в числе прочих здесь были погребены мать с младенцем и несколько подростков.

"Найденные фрагменты останков были хаотично расположены в могиле и имели значительные повреждения, что исключает мысль о том, что поисковики наткнулись на участок деревенского кладбища. Кроме того, на месте захоронения найдено большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей", - цитирует пресс-служба администрации командира отряда "Поиск-97" Дмитрия Ершова.

Сейчас обнаруженные останки извлечены и хранятся в храме Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района. Дмитрий Ершов подчеркнул, что после того, как в отношении найденных останков бойца и десяти мирных жителей проведут экспертизы и необходимые следственные действия, они будут перезахоронены.

В рамках проекта "Без срока давности" раскопки в районе заброшенной деревни Каменка продолжатся, поисковики более тщательно обследуют территорию вокруг захоронения, сообщил командир отряда. "Мы будем искать второго воина и медальон первого, а также проверим данную местность на предмет других массовых захоронений мирных жителей. Получить максимум информации по данному участку очень важно, ведь вся она - без срока давности", - добавил Дмитрий Ершов.

Примерно в 10-15 км от Каменки в годы Великой Отечественной войны шли серьезные бои. Там проходила немецкая железная дорога, по которой фашисты снабжали свою армию боеприпасами и продовольствием. Дорогу построили военнопленные из концлагеря, который находился в деревне Гавры, расположенной неподалеку. Оборону вели 281-й минометный полк и 245-я стрелковая дивизия. Позднее, после Псково-Островской операции, по этой местности, через Пушкинские Горы и Красногородск, советская армия гнала немцев в сторону границы. Об этом говорят обнаруженные следы оборонительных позиции противника и точки установок артиллерийского орудия, минометные гнезда советской армии.

Старт проекту "Без срока давности" на территории Псковской области был дан летом 2019 года на Кургане дружбы. Проект инициирован Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и посвящен изучению жертв среди мирного населения во время Великой Отечественной войны.

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