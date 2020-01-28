Туроператоры в КНР аннулируют туры в Бурятию из-за коронавируса

28.01.20 13:18

© РИА Новости. Татьяна Меель

28 января. Interfax-Russia.ru - Туристические поездки из Китая в Бурятия отменяют из-за сложной эпидемиологической обстановки с новым коронавирусом в КНР, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

"По нашим данным, пошла аннуляция практически всех организованных туров на въезд в Бурятию, которые планировались на февраль, март. Самими операторами Китая приостановлен выезд в Россию, то есть продажа турпутевок приостановлена", - сообщила Бадмацыренова.

В свою очередь российские туроператоры начинают вывозить своих туристов с территории КНР.

Так, в соцсетях распространяется информация о туристах из Улан-Удэ, которые из-за распространения нового коронавируса хотят покинуть Хайнань, но не могут по причине отсутствия рейсов. В пресс-службе туроператора "Русь-тур", отправивших группу, агентству сообщили, что все отдыхающие вернутся домой в ближайшее время.

"Всего туроператор "Русь-тур" планирует вывезти с острова Хайнань 800 граждан России, - отметили в пресс-службе.

Первый рейс из города Санья вылетел в Читу 27 января, в Кемерово и Красноярск - 28 января. Рейс до Хабаровска запланирован на 29 января, до Владивостока - 31 января. Рейс до Иркутска отправят 1 февраля.

Представительство министерства иностранных дел России в Улан-Удэ рекомендовало жителям Бурятии, находящимся в Китае и желающих срочно покинуть КНР из-за нестабильной эпидситуации, обращаться в посольство РФ в Пекине.

Как сообщалось, в Китае за минувшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших превысило 4,5 тыс.

Случаи заболевания обнаружены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.