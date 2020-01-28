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28.01.20 13:18
Туроператоры в КНР аннулируют туры в Бурятию из-за коронавируса
"По нашим данным, пошла аннуляция практически всех организованных туров на въезд в Бурятию, которые планировались на февраль, март. Самими операторами Китая приостановлен выезд в Россию, то есть продажа турпутевок приостановлена", - сообщила Бадмацыренова.
В свою очередь российские туроператоры начинают вывозить своих туристов с территории КНР.
Так, в соцсетях распространяется информация о туристах из Улан-Удэ, которые из-за распространения нового коронавируса хотят покинуть Хайнань, но не могут по причине отсутствия рейсов. В пресс-службе туроператора "Русь-тур", отправивших группу, агентству сообщили, что все отдыхающие вернутся домой в ближайшее время.
"Всего туроператор "Русь-тур" планирует вывезти с острова Хайнань 800 граждан России, - отметили в пресс-службе.
Первый рейс из города Санья вылетел в Читу 27 января, в Кемерово и Красноярск - 28 января. Рейс до Хабаровска запланирован на 29 января, до Владивостока - 31 января. Рейс до Иркутска отправят 1 февраля.
Представительство министерства иностранных дел России в Улан-Удэ рекомендовало жителям Бурятии, находящимся в Китае и желающих срочно покинуть КНР из-за нестабильной эпидситуации, обращаться в посольство РФ в Пекине.
Как сообщалось, в Китае за минувшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших превысило 4,5 тыс.
Случаи заболевания обнаружены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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