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29.01.20 08:34
Опубликованы кадры первых полётов истребителей Су-35С в Карелии
Кадры с выполнением полетных заданий опубликованы во вторник на сайте телеканала "Звезда".
Сообщается, что "новые истребители были получены для авиационной группы в конце 2019 года".
"В ближайшее время эскадрилья Су-35С Западного военного округа приступит к первым воздушным "боям" и выполнению практических стрельб над авиационным полигоном в акватории Ладожского озера", - сказано в сообщении.
Су-35C - глубоко модернизированный сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++".
Он разработан в компании "Сухой" и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.
Су-35С обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой "Н035Ирбис" производства КРЭТ (входит в госкорпорацию "Ростех"), а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО "Сатурн" (Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) также входит в ГК "Ростех"). В ноябре прошлого года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил журналистам, что КнААЗ полностью выполнил гособоронзаказ-2019 по истребителям Су-35С, партия из десяти этих машин была досрочно передана Воздушно-космическим силам России.
"КнААЗ полностью выполнил ГОЗ 2019 года, досрочно поставив 10 истребителей Су-35С. Последние 10 машин, предусмотренные текущим контрактом, ожидаем получить в 2020 году", - сказал Криворучко.
Замминистра отметил, что четыре из десяти отгруженных в 2019 году Су-35С будут поставлены в Кубинку группе высшего пилотажа "Русские витязи".
Замминистра сообщил, что в перспективе военное ведомство планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.
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