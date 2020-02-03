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03.02.20 14:04
Лимаренко выступил против застройки горы Большевик в рамках ТОР "Горный воздух"
"В последние дни в мои соцсети поступило множество обращений по этому поводу. И мы хотели бы поставить однозначную точку: никто не будет застраивать территорию. Во-первых, юридически эта земля не предназначена для жилой застройки. Во-вторых, это зона рекреации для жителей и гостей острова. Правительство области, администрация Южно-Сахалинска и сахалинцы не поддерживают проект", - цитирует пресс-служба слова Лимаренко.
Он добавил, что в понедельник в адрес Корпорации Развития Дальнего Востока (КРДВ) направил уведомление по этому проекту.
В минувшую субботу ситуацию с варварской вырубкой леса в рамках ТОР "Горный воздух" обсудили на заседании "круглого стола", организованного группой общественников и нескольких депутатов Городской думы Южно-Сахалинска. По данным организаторов, на заседание пришло более 350 горожан.
Экологи и эксперты рассказали, что уже реализуемые и планируемые к реализации проекты ТОР "Горный воздух" по карте охватывают 17 кв. км в горах и у их подножия. Собравшиеся высказали беспокойство относительно того, что может быть вырублено огромное количество леса, который является "зелеными легкими" города и его защитой от лавин, селей и оползней. "Это будет катастрофа", - сказал один из выступавших экспертов.
По данным экспертов, большое количество этих земель переданы управляющей компании УК "ТОР "Сахалин", которая является "дочкой" АО "КРДВ".
По итогам "круглого стола" горожане приняли резолюцию, в которой потребовали от местных властей и КРДВ "предусмотреть механизм прямого общественного обсуждения планов, связанных с освоением и застройкой территории лесного фонда".
Они также собираются обратиться в Конституционный суд РФ с предложением внести изменения в федеральное законодательство о ТОР в части увеличения полномочий муниципальной и региональной властей при выделении земельных участков, а также введения обязательного общественного обсуждения всех планов по ТОР с жителями этих территорий. Под обращением уже подписалось более 800 человек, сбор подписей продолжается. В случае игнорирования общественных интересов и продолжения вырубки леса участники "круглого стола" заявили, что готовы выйти на митинги, чтобы "защитить свою землю".
Как сообщалось, региональная общественная организация "Эковахта Сахалина" через суд потребовала от СТК "Горный воздух" прекратить вырубку леса для будущих горнолыжных трасс и подъемников на горе Острой и в дальнейшем - на других соседних вершинах, где планируется развивать горнолыжный курорт. Заседание Южно-Сахалинского горсуда назначено на 21 февраля.
В начале декабря 2019 года экологи начали сбор подписей под обращением к полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко с требованием исключить весь Майорский горный хребет, включая гору Острая, из планов развития горнолыжного курорта. На сегодняшний обращение подписали около 62 тыс. человек, сбор подписей продолжается.
В июне 2019 года жители Южно-Сахалинска провели санкционированный митинг, на котором потребовали прекратить варварскую вырубку леса в районе "Горного воздуха".
Как сообщалось, создание горнолыжного курорта ведется в рамках одноименной территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух".
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