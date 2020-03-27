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27.03.20 09:43
В Петербурге на неделю приостановят прямые трансляции концертов, спектаклей и экскурсий
"26 марта 2020 года временно приостанавливается проведение любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц. В этой связи в указанный период проведение прямых трансляций спектаклей, экскурсий, концертов, лекций из учреждений культуры, к сожалению, отменяется", - говорится в сообщении.
"Это касается как городских культурных учреждений, так и федеральных. Но речь идет именно о прямых трансляциях. Если мероприятие, будь то экскурсия, спектакль или лекция, в записи, его можно показывать на интернет-ресурсах. Мы надеемся, что материала в записи хватит на всю нерабочую неделю", - уточнили "Интерфаксу" в комитете.
В комитете напоминают, что с 28 марта по 5 апреля закрыты городские парки, сады и скверы, в том числе Петропавловская крепость, ЦПКиО им.Кирова, ГМЗ "Гатчина" и другие.
Как сообщалось, в Петербурге во время нерабочей недели приостанавливается деятельность предприятий общественного питания, за исключением доставки заказов. Не будут работать объекты розничной торговли, за исключением аптек, магазинов продовольственных товаров, товаров первой необходимости и моторного топлива.
Также с 28 марта приостанавливается посещение физическими лицами объектов религиозных организаций, за исключением служителей и персонала.
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