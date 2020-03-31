Количество заразившихся коронавирусом в Приморье увеличилось с двух до четырех человек

31.03.20 06:16

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 марта. Interfax-Russia.ru - Два новых случая заражения коронавирусом официально подтверждены в Приморье, всего в крае четыре случая.

"Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье. Заболевшие госпитализированы, ситуация под контролем", - сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

Уточняется, что по двум новым случаям проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия. Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь.

Еще 39 человек находятся на карантине в учреждениях здравоохранения, более четырех тысяч человек - на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.