Экипаж судна со стартовой платформой ракетного комплекса Sea Launch в Приморье успешно прошел санитарный контроль

31.03.20 06:27

© РИА Новости. Максим Богодвид

31 марта. Interfax-Russia.ru - Экипаж и пассажиры транспортного судна Xin Guang Hua со стартовым комплексом Sea Launch ("Морской старт"), которое в понедельник вечером прибыло на рейд морского порта Славянка, прошли санитарный контроль, признаков инфекционных заболеваний нет.

"Оформление судна прошло на рейде. Экипаж и пассажиры прошли термометрию, первичных признаков инфекционных заболеваний не выявлено. Радиационный фон на судне в норме", - сообщил агентству "Интерфакс -Дальний Восток" представитель санитарно-карантинного пункта в пункте пропуска через госграницу РФ "Славянский СРЗ".

Он добавил, что экипажу разрешен сход на берег.

Как сообщалось, 30 марта 2020 года в 22:00 по местному времени была завершена транспортировка стартовой платформы ракетно-космического комплекса "Морской старт" в акваторию порта временного базирования на Дальнем Востоке - Славянский судоремонтный завод.

17 марта на Дальний Восток прибыло сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander, оно успешно пришвартовалось на Славянском судоремонтном заводе в Приморье, сообщал агентству "Интерфакс" директор предприятия Андрей Якимчук.

"Наша задача - обеспечить судну стоянку и, если собственник заинтересован, обеспечить ремонт", - сказал Якимчук.

Космодром "Морской старт" прибыл в Приморье из США.

Sea Launch Commander было спущено на воду в 1997 году. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".

25 февраля "Интерфакс" сообщал, что "Авиакомпания "Сибирь" (входит в Группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт".