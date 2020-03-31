Дежурные группы начали работать в детских садах Якутии

31.03.20 07:27

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31 марта. Interfax-Russia.ru - Дежурные детские сады и группы открылись в 26 муниципальных районах и двух городских округах республики для детей работников жизнеобеспечивающих предприятий, сообщает во вторник пресс-служба министерства образования и науки Якутии.

"Действуют 37 дежурных детских садов, 69 дежурных групп. В 8 муниципальных районах в настоящее время потребности в открытии дежурных групп не имеется", - говорится в сообщении.

Так, в Якутске дежурным детским садом определена "Искорка". В понедельник детский сад принял 24 ребенка. Организована работа двух групп: с 2 до 4 лет и с 5 до 7 лет. Рассматривается вопрос о переходе сада в случае необходимости на круглосуточный режим работы.

"В Верхневилюйском районе работает детский сад №8 "Аленушка", в который пошли 54 ребенка. Обязательным правилом является измерение температуры каждого ребенка при приеме в группу, наличие масок у родителей. Также при входе имеются антисептики, одноразовые салфетки", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Якутии выявлено 15 человек, зараженных коронавирусом.