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31.03.20 07:27
Дежурные группы начали работать в детских садах Якутии
"Действуют 37 дежурных детских садов, 69 дежурных групп. В 8 муниципальных районах в настоящее время потребности в открытии дежурных групп не имеется", - говорится в сообщении.
Так, в Якутске дежурным детским садом определена "Искорка". В понедельник детский сад принял 24 ребенка. Организована работа двух групп: с 2 до 4 лет и с 5 до 7 лет. Рассматривается вопрос о переходе сада в случае необходимости на круглосуточный режим работы.
"В Верхневилюйском районе работает детский сад №8 "Аленушка", в который пошли 54 ребенка. Обязательным правилом является измерение температуры каждого ребенка при приеме в группу, наличие масок у родителей. Также при входе имеются антисептики, одноразовые салфетки", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в Якутии выявлено 15 человек, зараженных коронавирусом.
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