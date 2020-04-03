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03.04.20 17:07

Нарушители режима самоизоляции оштрафованы в Москве на 4 тыс. руб. каждый

© РИА Новости. Александр Кряжев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Постановления о штрафах выданы первым трем нарушителям введенного в столице режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в пятницу.

"В Москве за сегодняшний день выявлено три случая: это граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них выявлена болезнь, и она протекает в легкой форме. Но эти граждане, предварительно подписав согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, остались дома", - рассказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что заболевшие вышли на улицу.

"По всем фактам должностными лицами Объединения административно-технических инспекций Москвы составлены протоколы, наложен штраф в размере 4 тыс. рублей", - пояснил глава управления.

Данчиков уточнил, что нарушители сразу были доставлены в специально оборудованный Царицынский обсервационный центр, где продолжат лечение.

"Там они будут находиться под наблюдением специалистов. После выздоровления, которое будет подтверждено тестами, их отпустят домой. В случае ухудшения здоровья пациенты будут переведены в специализированный стационар", - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла, а мэр столицы Сергей Собянин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в Москве. За сам факт нарушения гражданами установлен штраф до 4 тыс., за повторное нарушение - 5 тыс. рублей.

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