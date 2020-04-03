Жениться в масках и перчатках предлагают в регионах Северо-Запада

03.04.20 18:29

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Ограничения на регистрацию браков и разводов действуют в ряде регионов Северо-Запада.

Как сообщили "Интерфаксу" в отделе ЗАГС администрации Мурманска, всем молодоженам предлагается перенести торжественную церемонию на срок после 1 июня в соответствии с рекомендациями Минюста РФ. Если жених и невеста не хотят переносить свадьбу, то брак регистрируют без торжественной церемонии и гостей, включая детей и родителей.

"Конечно, желательно, чтобы жених и невеста были в масках и перчатках", - рассказали в ЗАГСе Мурманска.

Развод также получают только те пары, которые были записаны ранее. Оформление документов о регистрации смерти и свидетельств о рождении проходит в день обращения, но при предварительном согласовании о времени визита в ЗАГС по телефону.

Аналогичным образом выстроена работа в других отделах ЗАГС региона.

Вместе с тем, в ЗАГСе Кольского района "Интерфаксу" рассказали, что с конца марта увеличилось количество звонков от желающих пожениться. "За весь первый квартал мы зарегистрировали 73 брака, и большая часть пришлась на зеркальную дату 2 февраля 2020 года. Но сейчас к нам по телефону обратились уже больше 20 пар из Кольского района, Мурманска и других муниципалитетов", - рассказал собеседник агентства.

В ЗАГСах Мурманской области отмечают, что тенденции к увеличению количества заявлений на развод нет.

Свадьбу с масками и перчатками предлагают провести и в Псковской области. Торжественные мероприятия, посвященные чествованию юбиляров супружеской жизни, переносятся на более поздний срок, сообщает региональный комитет юстиции.

В Пскове и Великих Луках зарегистрировать рождение ребенка можно в период пребывания матери и ребенка в роддоме.

"Регистрация других актов гражданского состояния временно будет производиться в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, по согласованию с начальником отдела ЗАГС", - отмечает комитет.

Торжественно провести свадебную церемонию нельзя и в Архангельской области. Согласно распоряжению губернатора региона, ЗАГСы регистрируют акты гражданского состояния только по ранее поданным заявлениям, "а также в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения". При этом регистрация рождения и смерти не прекращается.

В соцсетях ранее появилась информация о молодоженах из Северодвинска, которые провели онлайн-церемонию бракосочетания. Они транслировали празднество в соцсети, чтобы не собирать гостей.

По информации пресс-службы правительства Коми, Минюст республики отменил выездные регистрации брака, а также "церемонии обряда имянаречения в торжественной обстановке".

Ведомство также предписало брачующимся рассмотреть возможность перенести регистрацию на более поздний срок. Если это невозможно, требуется ограничить количество участников церемонии не более десятью, включая сотрудника органа ЗАГС.

В свою очередь в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа "Интерфаксу" сообщили, что единственный в регионе ЗАГС Нарьян-Мара полностью отменил прием граждан.

"Завтра запланирована только одна регистрация, участвуют только брачующиеся. Регистрация смертей проходит через ритуальные услуги", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Карелии, в регионе ЗАГСам предписано приостановить прием заявлений о заключении и расторжении браков до 1 июня 2020 года.

"Если молодожены подали заявление ранее и не хотят переносить торжество, регистрация будет проведена без присутствия близких и родных", - подчеркнул собеседник агентства.

Регистрация браков и разводов в Великом Новгороде прекращена из-за коронавируса до 1 июня, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

"По согласованию с лицами, которые желают вступить в брак, отдел ЗАГС назначит им новые даты регистрации", - говорится в сообщении. Заявления о переносе бракосочетания отдел ЗАГС принимает по почте или интернету. Новые даты расторжения браков будут назначаться после переговоров с разводящимися по телефонам.

"Просим отнестись с пониманием к доставленным неудобствам. Они обусловлены заботой о здоровье горожан и носят временный характер", - говорится в заявлении мэрии.

Перенести даты регистрации на период после отмены режима самоизоляции предлагают и жителям Вологодской и Калининградской областей.