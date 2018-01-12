Государство до 2021 г выделит 14,5 млрд руб. на реконструкцию аэропортов Дальнего Востока

12.01.18 08:31

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 января. Interfax-Russia.ru - Порядка 14,5 млрд руб. бюджетных средств будет направлено на реконструкцию аэродромной инфраструктуры аэропортов Дальнего Востока в 2018-2020 годах, заявляют в Минтрансе РФ.

"На развитие сети аэропортов Дальнего Востока в текущем году в федеральном бюджете предусмотрено почти 2,2 млрд рублей. Хабаровск получит около 600 млн руб., Якутск - 480 мл руб., Экимчан - 470 млн руб., Магадан - 100 млн руб. В 2019 г. общая сумма средств федерального бюджета на аэропорты Дальнего Востока составит 5,5 млрд руб., в 2020 г. - 6,8 млрд руб.", - сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Глава Минтранса Максим Соколов заявил журналистам в четверг, что "практически все средства", закладываемые на развитие аэродромной инфраструктуры в госпрограмме по развитию транспорта, будут сконцентрированы на действующих аэропортах Дальнего Востока.