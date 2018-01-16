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16.01.18 06:23

Суд в Приамурье продлил срок заключения под стражей главе наукограда Циолковский

© РИА Новости. Андрей Старостин
16 января. Interfax-Russia.ru - Глава администрации закрытого автономного территориального образования (ЗАТО) Циолковский (Амурская область) Николай Кохно, подозреваемый в получении взятки, по решению суда останется под стражей еще на месяц, сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" во вторник пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

"Следствие ходатайствовало о продлении срока заключения под стражей Н.Кохно, так как он обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления, за которое судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Кроме того, как действующий глава Циолковского, по оценке следствия, он может оказать давление на свидетелей. Суд принял решение продлить его до 16 февраля", - сообщил собеседник агентства.

В обоснование своего ходатайства следователь также заявил, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, в том числе путем выезда за пределы России.

Обвиняемый и его защитники просили об изменении меры пресечения на домашний арест.



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