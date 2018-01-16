Самолеты L-410 в Хабаровском крае заменят на Ан-24 и Ан-26

16.01.18 06:51

© РИА Новости. Максим Блинов

16 января. Interfax-Russia.ru - Полеты L-410 в Хабаровском крае, которые были возобновлены в январе текущего года спустя почти два месяца после крушения самолета этого типа в поселке Нелькан, вновь приостановлены, сообщает пресс-служба Союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов".

Во время эксплуатации одной из машин была зафиксирована проблема, аналогичная ставшей причиной крушения самолета в Нелькане - произошло самопроизвольное включение бета-режима. С 12 января L-410 вновь не поднимаются в воздух.

"Этот дефект, несанкционированное включение бета-режима, очень опасен. Если невозможно обеспечить надежность этой системы включения обратной тяги, то желательно ее вообще отключить. Тем более, практически все взлетно-посадочные полосы в Хабаровском крае позволяют сажать самолет без этого режима", - приводятся в сообщении слова председателя Дальневосточной территориальной организации профсоюза авиационных работников Хасана Серожединова.

Он отметил, что основная сложность, что российские специалисты не могут произвести изменения в двигателях чешских самолетов L-410 самостоятельно.

"Это большая работа, которая должна производиться конструкторским бюро в Чехии. После отключения системы бета-режима необходимо будет проводить испытательные полеты. Никто не имеет права вносить изменения в изделия другого конструкторского бюро. L-410 производятся в Чехии, а двигатели этих самолетов - американские. Скорее всего, чешскому КБ придется подключить американских специалистов", - заявил Х. Ахтямович.