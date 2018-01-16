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16.01.18 07:49
Спасатели предупредили о 50-градусных морозах на Колыме
"По данным синоптиков, в среду в континентальной части Магаданской области ожидается температура воздуха ночью 45-50 градусов мороза, днем - минус 35-40", - сообщила во вторник пресс-служба областного главка МЧС.
На побережье Охотского моря ночью - до минус 31 градуса, днем 23-28 градусов.
Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок, а также поменьше находиться на улице, чтобы избежать обморожений.
Как сообщалось, в понедельник в ряде школ на Колыме из-за морозов были отменены занятия.
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