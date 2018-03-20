В Мурманске в результате взрыва газа в жилом доме обрушились три этажа, есть погибший и пострадавшие – источник

20.03.18 17:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Мурманске в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова во вторник произошел взрыв бытового газа, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"На улице Свердлова, дом 6/1 произошел взрыв газа. Произошло обрушение трех этажей, информации о пострадавших пока нет", - сказал собеседник агентства.

"На месте взрыва обнаружено тело погибшего, пострадавших увозят с ожогами дыхательных путей", - сказал источник в экстренных службах региона.

Как передал корреспондент "Интерфакса с места ЧП, произошло обрушение пятого, четвертого и третьего этажей в пятиэтажке. Сейчас на месте происшествия продолжают работать машины "скорой помощи" и реанимации

В аварийной службе "Мурманоблгаза" агентству сообщили, что дом отключен от газоснабжения. "Дом отключен от газоснабжения, сейчас на месте работают аварийные бригады", - сообщили в службе

Как сообщила журналистам пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области а Анжелика Черногубова, ведомство начало проверку по данному факту.