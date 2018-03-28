"Совкомфлот" откроет во Владивостоке центр по подготовке моряков

28.03.18 10:35

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 марта. Interfax-Russia.ru - ПАО "Совкомфлот" откроет на базе Морского государственного университета имени Невельского во Владивостоке центр по подготовке моряков, сообщила пресс-служба администрации Приморья по итогам встречи гендиректора пароходства Сергея Франка с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

"Наша задача - готовить здесь, в Приморье, лучших моряков для российских и зарубежных компаний, создать точку притяжения молодежи. Сейчас разрабатываем план обустройства городка и прилегающих территорий", - приводит пресс-служба слова С.Франка.

Глава "Совкомфлота" уточнил, что проект уже находится в стадии реализации и обеспечен финансированием.

По словам С.Франка, "Совкомфлот" примет участие в деловой программе Международного Дальневосточного морского салона, который впервые пройдет в Приморье 25-28 июля. Мероприятие объединит более 1,5 тыс. участников из России и зарубежных стран.