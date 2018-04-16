Тепличный комплекс мощностью 28 тыс.т планируется построить в Приморье к 2023 году

16.04.18 16:27

© РИА Новости. Константин Чалабов

16 апреля. Interfax-Russia.ru - ООО "НК-Лотус" (Владивосток) планирует построить в Приморском крае тепличный комплекс для круглогодичного выращивания до 28 тыс. тонн овощей.

Как сообщает пресс-службы Минвостокразвития, проект предполагается реализовать на территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский". Заявка инвестора на получение статуса резидента ТОР находится на рассмотрении в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ).

Тепличный комплекс будет состоять из пяти блоков, каждый площадью по 5 га, и двух блоков по 2,5 га. Строительство будет проводиться в два этапа, ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 и 2022 годы.

Инвестор не раскрывает объем вложений в проект.

"В настоящее время уже ведем переговоры с поставщиками оборудования, получили коммерческие предложения с техническими характеристиками строительных конструкций. Предполагаем, что металлоконструкции, лотки и стекло будем завозить с заводов-производителей Сибири и Центральных районов России. А системы вентиляции, полива, датчики, лампы и насосы планируем импортировать из Нидерландов, для чего потребуется организация свободной таможенной зоны", - цитирует пресс-служба гендиректора ООО "НК-Лотус" Артура Шульжицкого пресс-служба.

Ранее сообщалось, что японская компания Farmdo Corporation планирует инвестировать более 1 млрд рублей в создание в ТОР "Михайловский" тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "НК-Лотус" зарегистрировано в марте 2018 года в пос. Михайловский Приморского края с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" - управляющая компания, которая определена правительством РФ для управления дальневосточными территориями опережающего развития и свободным портом Владивосток.