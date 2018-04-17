Доходы губернатора Ленобласти Дрозденко и его супруги в 2017 году снизились

17.04.18 14:01

© РИА Новости. Антон Денисов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о доходах за 2017 год.

Согласно документу, опубликованному на портале правительства региона во вторник, А.Дрозденко в прошлом году заработал почти 3,8 млн рублей (5,9 млн - в 2016 году). В его собственности, как и годом ранее, находятся квадроцикл "Ямаха 700", снегоход Ski-doo, два прицепа, мотоцикл Harley-Davidson и легковой автомобиль Volvo.

В пользовании главы Ленобласти находится квартира площадью 305 кв.м и жилой дом (327,9 кв.м).

Доход супруги губернатора в 2017 году составил 14,2 млн рублей (в 2016 году - 103 млн рублей). В ее собственности находятся несколько земельных участков общей площадью более 5 тыс. кв.м, жилой дом (327,9 кв.м), хозблок с гаражом, гостевой дом, часть квартиры площадью 305 кв.м и часть автостоянки.

Ей также принадлежит легковой автомобиль Range-Rover Sport.

Вице-губернаторы и заместители председателя правительства региона также отчитались о доходах. Самый большой заработок по итогам 2017 года зарегистрировал зампред правительства, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов - более 21 млн рублей.

По уровню доходов за Д.Яловым следует заместитель председателя правительства по ЖКХ и энергетике Олег Коваль, заработавший более 15 млн рублей, и вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов с доходом более 6 млн рублей. Остальные вице-губернаторы и зампреды правительства заработали в 2017 году от 1,9 до 3,6 млн рублей.