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Четыре школы в Новгородской области закрыты из-за ОРВИ

© РИА Новости. Игорь Руссак
17 апреля. Interfax-Russia.ru - В Новгородской области четыре школы закрылись из-за гриппа и ОРВИ, эпидпороги среди детей остаются превышенными, сообщили "Интерфаксу" в территориальном управлении Роспотребнадзора во вторник.

"Из-за распространения ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в школах в населенных пунктах Боровенка, Захарьино, Пола и Тесово-Нетыльский. Еще в шести школах в городах Великий Новгород и Старая Русса учебный процесс приостановлен частично, там закрыты 14 классов, где заболели более 20% детей", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации ведомства, за последнюю неделю медики зарегистрировали в регионе более 5 тыс. случаев ОРВИ. Эпидпороги превышены среди детей в возрасте до 2 лет (на 10,55%) и 7-14 лет (на 13,8%).

По данным Роспотребнадзора Архангельской области, показатель заболеваемости всего населения Поморья ниже эпидемического порога на 4%. В целом за прошлую неделю с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализировано 167 человек, в том числе детей до 14 лет - 111.

В Карелии заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на эпидемическом уровне. Превышение эпидемического порога более 20% отмечается только в возрастной группе от 3-6 лет на 53,2%. На карантин закрыты 29 классов в 12-и школах Петрозаводска и республики.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Калининградской области, уровень заболеваемости соответствует эпидемическому порогу. Среди взрослых показатель превышен на 2,5%, среди детей - ниже порога.

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области информирует, что в регионе сохраняется эпидемический уровень заболеваемости, при этом растет число заболевших среди школьников, в то же время отмечено снижение количество больных ОРВИ и гриппом среди детей 0-2 года и 3-6 лет, а также среди взрослых.

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