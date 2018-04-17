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17.04.18 15:57

Siemens видит хорошие предпосылки для развития бизнеса в Калининградской области

© РИА Новости. Илья Питалев
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Германский концерн Siemens видит хорошие предпосылки для развития бизнеса в Калининградской области и локализации производства в сфере инжиниринга, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на президента Siemens в России Дитриха Меллера.

В настоящее время стороны ведут переговоры о создании в Калининградской области единого информационно-аналитического центра технологического мониторинга ЖКХ, который поможет систематизировать сведения о расходах энергоресурсов и спрогнозировать их потребление.

По словам Д.Меллера, компания также может стать технологическим партнером при модернизации промышленных предприятий, в том числе в сфере использования современного оборудования автоматизации, диспетчеризации, пожарной и охранной сигнализации, систем доступа и видеонаблюдения на различных объектах.

"Для компании и ее партнерских организаций мы готовы предоставить льготные условия для инвестирования, в том числе использовать программу релокализации, когда правительством субсидируется переезд сотрудников инвестора", - цитируется в сообщении вице-премьер региона Александр Шендерюк-Жидков.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на прошлой неделе заявил, что Siemens на фоне санкций уже не может быть надежным партнером РФ. "Как мы можем с Siemens работать после всего, что он сделал, введя по сути против нас, против наших коллег санкции? Они уже не могут быть надежным партнером, к сожалению. Мы с ним все равно работаем, потому что считаем, что есть время исправиться у коллег, и надеемся на такое исправление. Но нельзя злоупотреблять доверием", - отмечал он.

Ранее германский концерн объявил о намерении ввести санкции в отношении поставок генерирующего оборудования для госкомпаний в России в связи с незаконной, по мнению компании, поставкой в Крым турбин производства Siemens.

Как говорилось в заявлении немецкой компании, Siemens временно приостановит поставки электрогенерирующего оборудования по текущим контрактам российским клиентам, контроль над которыми осуществляется государством. Одновременно вводится "значительно более строгий режим" контроля, чем предписывает законодательство.

Siemens производит оборудование для промышленности, энергетики и здравоохранения.

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