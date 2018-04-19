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19.04.18 09:24
РЖД в реконструкцию железной дороги на Сахалине за три года вложит 26,5 млрд рублей
"Совместно с Российскими железными дорогами мы ускорили реализацию проекта переустройства железнодорожной линии на Сахалине на общероссийскую ширину колеи. С 2017 по 2019 год включительно будет вложено 26,5 млрд рублей в этот проект. Полностью завершить переустройство дороги планируется в 2020 году", - сказал он.
Глава региона отметил и "отрицательный момент проекта", связанный с вынужденной остановкой работы железной дороги на Сахалине на все лето в текущем году.
"У нас ломается отлаженная логистическая схема. Перевозчики вынуждены будут искать иные способы доставки пассажиров и грузов. А это дополнительные расходы. Безусловно, региональные власти держат вопрос на постоянном контроле. Транспортного коллапса мы не допустим", - подчеркнул он.
Перед областными министерствами транспорта и ЖКХ поставлена задача летом организовать морским транспортом доставку угля в районы для нужд местных котельных и населения. Минтранс региона сейчас готовит для руководства областной власти отчет о принимаемых мерах по автобусным перевозкам пассажиров и доставке грузов в предстоящий летний период.
"Столь же важно сделать все, чтобы избежать роста цен (на продукты питания - ИФ). Это важнейшая задача для нас. Не только для министерства торговли и продовольствия, но и для транспортного и экономического блока в целом", - отметил губернатор. Этот вопрос сейчас также решается.
Местные СМИ сообщают, что сахалинские оптовые поставщики продовольствия предлагают областной власти за счет средств областного бюджета компенсировать им нынешним летом дополнительные издержки за доставку продуктов питания автомобильным транспортом, чтобы не допустить роста цен в торговой сети региона.
О. Кожемяко активизацию работ по реконструкции островной железной дороги назвал "очень важным и нужным делом".
"Ведь "перешивка" узкой островной колеи - ключевое условие для строительства перехода "Сахалин-материк". По факту эта тема, которая вот уже много лет будоражит умы островитян, наконец-то переходит в практическую плоскость", - заключил он.
Как сообщалось, железная дорога на Сахалине будет закрыта на масштабную реконструкцию с 1 июня по 31 августа.
В 2018 г. монополия планирует реконструировать 52,4 км сети на Сахалине и ряд станций, а также построить 32 моста. "Перешивка" железной дороги на острове со стандарта 1067 мм на общероссийский 1520 мм началась еще в 2003 г. За эти годы из 806 км главного пути переустроено почти 626 км главного пути, сооружено 64 новых моста и более 80 водопропускных труб, выполнен значительный объем других технологических работ.
Комплекс работ предусматривает расширение железнодорожного полотна, укладку трехниточной рельсошпальной решетки, замену старых мостов и тоннелей японской постройки. В предыдущие годы реконструкция проводилась без остановки движения поездов, в периоды "технологических окон". В частности, в 2016 г. было "перешито" 26 км пути, в 2017 г. - около 20 км.
Полностью завершить переустройство сети планируется в 2020 г. На 2019 г. запланирована модернизация участка от Арсентьевки до Южно-Сахалинска, после чего вся железная дорога на Сахалине перейдет на общесетевой стандарт.
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