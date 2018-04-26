Ганзейскую ладью заложили в Пскове

26.04.18 18:12

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 апреля. Interfax-Russia.ru - В Пскове состоялась церемония закладки ганзейской ладьи, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

Ладью члены клуба исторической реконструкции "Чертог Раса" и волонтеры в рамках реализации гранта "Росмолодежи" планируют изготовить в рамках проекта "Ганзейский причал" в преддверии Международных Ганзейских дней Нового времени 2019 года.

Как рассказал руководитель клуба исторической реконструкции "Чертог Раса" Александр Бойчук, за два последних месяца реконструкторы провели большую подготовительную работу по воплощению проекта "Ганзейский причал" в жизнь. Например, уже сооружен стапель, собран киль и штевни, рассчитаны шпации и установлены фальш-шпангоуты.

Над ладьей на общественных началах в общей сложности трудятся порядка 20-30 человек. Руководитель клуба подчеркнул, что желающих помогать реконструкторам в реализации проекта с каждым днем становится все больше. "Буквально сегодня пара человек новых пришло, которые только узнали о нашем проекте и готовы приняться за работу" - рассказал Бойчук.

Он также отметил, что ладья строится согласно всем техническим требованиям - за этим в команде следит специалист с инженерным образованием.

После приветственных и напутственных речей все желающие могли поставить свой автограф на специальной тарелке, которую позже А.Бойчук разбил о "костяк" ладьи. Следом почетные гости церемонии к будущей ладье табличку с надписью "Ладья сея заложена в городе Пскове 25 апреля 2018 года Клубом исторической реконструкции "Чертог Раса" и друзья".

12-метровую ладью строители планируют спустить на воду уже в июне 2018 года. Для постройки судна в основном используется ель и сосна, но для отдельных деталей иногда применяется древесина более крепкого ясеня.