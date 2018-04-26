Изучить ракеты: военные РФ изучат "Томагавки" США для улучшения отечественного оружия
  
Дипстатус не помеха: МИД РФ обвинил США в рейдерском захвате здания генконсульства в Сиэтле
   
Против течения: Украина намерена запретить транзит российских судов по своей территории
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
26.04.18 18:12

Ганзейскую ладью заложили в Пскове

© РИА Новости. Виталий Белоусов
26 апреля. Interfax-Russia.ru - В Пскове состоялась церемония закладки ганзейской ладьи, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

Ладью члены клуба исторической реконструкции "Чертог Раса" и волонтеры в рамках реализации гранта "Росмолодежи" планируют изготовить в рамках проекта "Ганзейский причал" в преддверии Международных Ганзейских дней Нового времени 2019 года.

Как рассказал руководитель клуба исторической реконструкции "Чертог Раса" Александр Бойчук, за два последних месяца реконструкторы провели большую подготовительную работу по воплощению проекта "Ганзейский причал" в жизнь. Например, уже сооружен стапель, собран киль и штевни, рассчитаны шпации и установлены фальш-шпангоуты.

Над ладьей на общественных началах в общей сложности трудятся порядка 20-30 человек. Руководитель клуба подчеркнул, что желающих помогать реконструкторам в реализации проекта с каждым днем становится все больше. "Буквально сегодня пара человек новых пришло, которые только узнали о нашем проекте и готовы приняться за работу" - рассказал Бойчук.

Он также отметил, что ладья строится согласно всем техническим требованиям - за этим в команде следит специалист с инженерным образованием.

После приветственных и напутственных речей все желающие могли поставить свой автограф на специальной тарелке, которую позже А.Бойчук разбил о "костяк" ладьи. Следом почетные гости церемонии к будущей ладье табличку с надписью "Ладья сея заложена в городе Пскове 25 апреля 2018 года Клубом исторической реконструкции "Чертог Раса" и друзья".

12-метровую ладью строители планируют спустить на воду уже в июне 2018 года. Для постройки судна в основном используется ель и сосна, но для отдельных деталей иногда применяется древесина более крепкого ясеня.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.04.18 16:59
Московский кинофестиваль могут навсегда перенести на апрель
.
  26.04.18 16:44
Аэропорты Москвы 4, 6 и 9 мая будут работать с перерывами в связи с парадом Победы
.
  26.04.18 11:34
Сезон велопроката открыт в Москве
.
  26.04.18 11:28
Дождливая погода с порывистым ветром ожидается в столице в четверг
.
  26.04.18 09:50
Движение транспорта в Москве ограничат на время репетиций Парада Победы
.
  26.04.18 09:46
Центральные станции московского метро изменят режим работы на время подготовки к празднованию Дня Победы
.
  25.04.18 12:24
Проверяется информация о крупном хищении при реконструкции московского СИЗО
.
  25.04.18 11:58
Детсад на 200 мест построили в столичном районе Северный
.
  25.04.18 09:51
Следствие согласился смягчить меру пресечения для продюсера "Гоголь-центра" Малобродского
.
  25.04.18 08:38
Мэр Москвы рекомендует носить с собой паспорт во время ЧМ по футболу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket