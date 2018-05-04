В Карелии возбуждены дела о миллионных взятках при ремонте дорог

04.05.18 12:18

© РИА Новости. Андрей Старостин

4 мая. Interfax-Russia.ru - Уголовные дела по фактам дачи и получения взяток в сфере ремонта и обслуживания автомобильных дорог на сумму не менее 12 млн рублей расследуются в Карелии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР в пятницу.

По версии следствия, в 2014-2017 годах Игорь Чичин, руководитель ООО "Ремстройкомплект", специализирующегося на строительстве, реконструкции, капремонте и содержании дорог, создал группу с сотрудниками казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" (Управтодор) для получения взяток от руководителей и работников коммерческих организаций.

Так, в 2015 году фирма выиграла аукцион на заключение пятилетних контрактов на содержание дорог почти во всех районах Карелии, за исключением Кемского и Лоухского, стоимостью 6 млрд рублей. Кроме того, в 2016 году Ремстройкомплект выиграл аукцион на ремонт дорог в Петрозаводске на 221,9 млн рублей.

По версии следствия, И.Чичин получал взятки от строительных фирм за общее покровительство и обеспечение победы на аукционах. Кроме того, он находился в сговоре с главой Управтодора Карелии Алексеем Никитиным и его заместителем Игорем Новокшоновым, которые обвиняются в получении взяток на сумму не менее 6 млн рублей.

"Начальник Управтодора и его заместитель на постоянной основе получали от главы фирмы взятки за общее покровительство и обеспечение победы организации в конкурсных процедурах и последующее заключение госконтрактов на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог республики", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ООО "Ремстройкомплект" организовало подконтрольное ООО "Служба заказчика" с гендиректором Сергеем Салуевым. По версии следствия, С.Салуев в 2016-2017 годах передавал взятки на сумму не менее 500 тыс. рублей сотрудникам отдела контроля качества работ казенного учреждения, чтобы те подписывали акты приемки работ.

От подрядчиков, И.Чичин, И.Новокшенов и А.Никитин получили взяток на сумму не менее 12 млн рублей.

"В зависимости от роли каждого они (И.Чичин, С.Салуев, И.Новокшенов и А.Никитин - ИФ) обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 (получение взятки), п. "б" ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)" , - отмечается в сообщении.

В настоящее время, И.Чичин и С.Салуев находятся под стражей в Петрозаводске, другие фигуранты дела помещены под домашний арест. И.Новокшенов и А.Никитин были уволены из Управтодора. Как сообщалось, в 2017 году их обвинили в получении взяток от коммерческих компаний, выполняющих работы по проектированию, строительству, ремонту и содержанию объектов дорожной отрасли.

Кроме того, ранее власти Карелии заявляли, что Ремстройкомплект не выполнил договорные обязательства: качество дорог в регионе ухудшилось, компания не проводила необходимые работы и нестабильно платила субподрядчикам - республиканским ДРСУ. В итоге в декабре 2017 года региональный Управтодор в одностороннем порядке расторг контракт с Ремстройкомплектом.

В свою очередь в 2017 году мэр Петрозаводска Ирина Мирошник заявляла, что после зимы дефекты обнаружились более чем на 50% отремонтированных Ремстройкомплектом магистралях. Власти города подали в арбитражный суд на компанию из-за отказа ремонтировать дороги по гарантии.